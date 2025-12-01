Tocco di mano sospetto e contatto su Zielinski rigori ‘fantasma’ in Pisa-Inter?

(Adnkronos) – Calcio di rigore ‘fantasma’ in Pisa-Inter? Oggi, domenica 30 novembre, i nerazzurri hanno protestato prima per un presunto tocco di mano di Raul Albiol nell’area toscana poco dopo l’inizio del secondo tempo e poi per un contatto tra Piotr Zielinski e Meister. Ma cos’è successo durante il match valido per la 13esima giornata di Serie A? Al 57? Barella scappa via in contropiede, entra in area e calcia a giro verso la porta avversaria, trovando la deviazione provvidenziale di Raul Albiol. Il centrocampista nerazzurro alza immediatamente le braccia per protestare per un presunto tocco di mano dell’ex difensore del Napoli, che fa subito segno di non aver commesso alcuna irregolarità. 🔗 Leggi su Seriea24.it

