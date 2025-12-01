Tivù Verità | L' irruzione degli agenti per togliere i figli ai genitori

A Fuori dal coro Raffaella Regoli mostra le immagini sconvolgenti di un allontanamento di minori. Un dramma che non vive soltanto la famiglia nel bosco. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Tivù Verità | L'irruzione degli agenti per togliere i figli ai genitori

Argomenti simili trattati di recente

Ciao, consentimi di usare queste righe per esprimere la più totale e incondizionata solidarietà alle colleghe e ai colleghi de La Stampa, la cui redazione è stata teatro di una violenta irruzione da parte di un centinaio di manifestanti secondo cui il quotidiano tori - facebook.com Vai su Facebook

Polizia fa irruzione in casa, bambina disabile va incontro agli agenti stringendo due coltelli e loro sparano: la 12enne è gravissima - La 12enne era scomparsa dalla casa famiglia che la ospitava a Münster, che aveva fatto denuncia alle autorità, e poi ritrovata in un appartamento di Bochum con la madre. Si legge su corriereadriatico.it

Polizia fa irruzione in casa, bambina disabile va incontro agli agenti stringendo due coltelli e loro sparano: la 12enne è gravissima - Esito drammatico per un intervento di polizia durante una irruzione in un appartamento di Bochum, in Germania, dove una bambina di 12 anni sorda e dipendente da insulina salvavita è rimasta gravemente ... leggo.it scrive