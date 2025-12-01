Titolo Juve Borsa | quotazioni e info utili sulle azioni bianconere
Titolo Juve Borsa: Juventus FC è un club quotato in borsa. Ecco le informazioni utili sulle quotazioni del titolo e delle azioni Juve. Titolo Juve Borsa – Ecco tutte le informazioni sull’andamento in borsa delle quotazioni Juventus Football Club Spa. 2,34 EUR (+0,86%) Ore 17.29 del 1 DICEMBRE 2025. Apertura 2,33 Massimo 2,36 Minimo 2,29 Capitalizz. 885,63 Mld Chiusura prec. 2,32 Titolo Juve Borsa – Tutte le info in tempo reale per le quotazioni e le azioni Juve (Questo servizio viene aggiornato dalla nostra redazione con cadenza sporadica, solo ai fini giornalistici legati alla contemporaneità) TITOLO JUVE BORSA: FAQ INVESTITORI E AZIONISTI. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Titolo Juve Borsa: quotazioni e info utili sulle azioni bianconere - facebook.com Vai su Facebook
La Juventus scivola in Borsa dopo l'aumento di capitale "lampo" da 97,8 milioni - La quotazione scende ai minimi da febbraio e si allinea al prezzo di emissione delle azioni fissato a 2,58 euro per azione all'esito del collocamento ... ilsole24ore.com scrive
Juventus, tonfo in Borsa dopo l'aumento di capitale: titolo giù dell'8,41% - I mercati europei chiudono l’ultima seduta della settimana in affanno, appesantiti dal clima di cautela che domina tra gli investitori. Segnala tuttojuve.com
Gli analisti: Juventus uno dei motivi dell'elevato sconto sul NAV di Exor - Il titolo del club bianconero cede il 5% in Borsa dopo il collocamento dell’aumento di capitale per un totale di circa 98 milioni di euro. Da calcioefinanza.it
Effetto Tudor, ecco come ha aperto il titolo Juve in Borsa grazie al nuovo allenatore - La svolta in casa Juve registra anche la risposta positiva di Piazza Affari in occasione dell'apertura odierna. Da corrieredellosport.it
Tehter e Juve, Ardoino in CdA: il titolo decolla, la Borsa ci crede - Tether, il colosso di criptovalute che nel corso degli ultimi mesi ha acquisito quote della società bianconera fino a oltre il 10% delle ... Secondo tuttosport.com
CLAMOROSO Il titolo della Juve schizza in borsa: qualcuno compra? - Ma in Piazza Affari, ancor più che in classifica, la Juve continua letteralmente a ... Da calciomercato.com