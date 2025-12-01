Tiro a segno i qualificati alla Finale di Coppa del Mondo | un solo rappresentante per l’Italia
Sono stati svelati i nomi dei qualificati alla Finale della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, in programma a Doha, in Qatar, il 6 ed il 7 dicembre: nella prima giornata saranno previste le gare da 10 metri, mentre nella seconda si disputeranno quelle da 25 e 50 metri. In ciascuna delle otto specialità individuali previste si sono qualificati i migliori 10 tiratori della stagione, ai quali si sono aggiunti in ciascuna gara due wild card, assegnate tutte ad atleti qatarioti, portando cosi il totale a 12 iscritti per ogni specialità. Qualificazioni e finali si terranno nella medesima giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Il Tiro a Segno Nazionale di Palermo desidera esprimere il più profondo cordoglio per la scomparsa del socio Ottavio Marotta, un uomo corretto, sempre pronto al sorriso e alla condivisione, un atleta appassionato e un compagno di squadra stimato da tutti. La - facebook.com Vai su Facebook
Tiro a segno, i qualificati alla Finale di Coppa del Mondo: un solo rappresentante per l’Italia - Sono stati svelati i nomi dei qualificati alla Finale della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, in programma a Doha, in Qatar, il 6 ed il 7 dicembre: ... Secondo oasport.it
La storica doppietta italiana nel tiro a segno a Parigi: argento e bronzo - Inizia alla grande la prima domenica delle Olimpiadi di Parigi, con l’argento di Federico Nilo ... Da ilfoglio.it
Fine anno sportivo: premiati i campioni del Tiro a segno abruzzese - L'Unione Italiana Tiro a Segno ha celebrato la conclusione dell'anno sportivo con una cerimonia di premiazione presso il Borgo San Panfilo ... Secondo laquilablog.it