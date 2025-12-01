Sono stati svelati i nomi dei qualificati alla Finale della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, in programma a Doha, in Qatar, il 6 ed il 7 dicembre: nella prima giornata saranno previste le gare da 10 metri, mentre nella seconda si disputeranno quelle da 25 e 50 metri. In ciascuna delle otto specialità individuali previste si sono qualificati i migliori 10 tiratori della stagione, ai quali si sono aggiunti in ciascuna gara due wild card, assegnate tutte ad atleti qatarioti, portando cosi il totale a 12 iscritti per ogni specialità. Qualificazioni e finali si terranno nella medesima giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a segno, i qualificati alla Finale di Coppa del Mondo: un solo rappresentante per l’Italia