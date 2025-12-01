Tifosi del Nizza assaltano il centro sportivo calci e sputi a Boga e Moffi | episodio gravissimo in Francia

La tensione esplode a Nizza dopo la quarta sconfitta consecutiva: alcuni tifosi aggrediscono Boga e Moffi all’arrivo della squadra. Un episodio gravissimo che accende i riflettori sulla profonda crisi tecnica e ambientale del club francese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

