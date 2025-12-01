Tifosi Ajax mettono in fuga i giocatori l'arbitro sospende tutto | Sparati razzi in campo scandaloso

La partita di Eredivisie tra Ajax e Groningen è durata solo 7 minuti: le intemperanze dei tifosi di casa hanno costretto l'arbitro a interrompere il gioco e dopo una pausa di quasi 40 minuti a sospendere il match, che si rigiocherà a porte chiuse: "Si spara in campo razzi e fumogeni. lo sport non c'entra nulla", le amare parole del direttore di gara. 🔗 Leggi su Fanpage.it

