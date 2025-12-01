Tifosi Ajax mettono in fuga i giocatori l'arbitro sospende tutto | Sparati razzi in campo scandaloso

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita di Eredivisie tra Ajax e Groningen è durata solo 7 minuti: le intemperanze dei tifosi di casa hanno costretto l'arbitro a interrompere il gioco e dopo una pausa di quasi 40 minuti a sospendere il match, che si rigiocherà a porte chiuse: "Si spara in campo razzi e fumogeni. lo sport non c'entra nulla", le amare parole del direttore di gara. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

tifosi ajax mettono fugaTifosi Ajax mettono in fuga i giocatori, l’arbitro sospende tutto: “Sparati razzi in campo, scandaloso” - La partita di Eredivisie tra Ajax e Groningen è durata solo 7 minuti: le intemperanze dei tifosi di casa hanno costretto l'arbitro a interrompere il gioco ... Scrive fanpage.it

tifosi ajax mettono fugaAjax-Groningen sospesa due volte e rinviata: cos'è successo, i fumogeni e cosa rischia l'Ajax - I tifosi di casa hanno causato una sospensione temporanea già al quinto minuto di gioco. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Tifosi Ajax Mettono Fuga