Ticino l’iter della Becca va avanti Ma i tempi sono lunghi e incerti

VALLE SALIMBENE (Pavia) Un altro passo è stato fatto. Ma i tempi restano incerti e l’iter è ancora lungo, con il costo dell’opera che nel frattempo sarebbe diminuito a “soli” 130 milioni di euro circa. Del progetto del nuovo ponte della Becca si è parlato sabato sera all’annuale assemblea pubblica del Comitato Ponte Becca, presieduto da Fabrizio Cavaldonati, per la prima volta ospitata nel Municipio di Valle Salimbene. Tra i rappresentanti delle istituzioni che hanno fornito risposte al comitato di cittadini, il presidente della Provincia di Pavia, Giovanni Palli (nella foto) ha riferito che "Anas prevede di avviare entro l’anno la Via (Valutazione impatto ambientale) presso il Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica), seguirà quindi, con i tempi del Mase, la Conferenza dei servizi decisoria". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

