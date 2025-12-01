Thiaw-show in Everton-Newcastle | doppietta del difensore ex Milan nel successo 4-1 degli ospiti

Che sabato pomeriggio per Malick Thiaw: l'ex Milan protagonista con una doppietta nella vittoria 4-1 del Newcastle contro l'Everton. Sempre più protagonista nella squadra di Howe. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Thiaw-show in Everton-Newcastle: doppietta del difensore ex Milan nel successo 4-1 degli ospiti

Argomenti simili trattati di recente

Malick Thiaw is on fire! L’ex Milan firma la sua prima doppietta in Premier League nel 4-1 del Newcastle: i Magpies agganciano il Liverpool, il Manchester United, il Tottenham e l’Everton a 18 punti - facebook.com Vai su Facebook

Thiaw scatenato al Newcaste: doppietta contro l'Everton per il tedesco - L'ex difensore del Milan, ora al Newcastle, ha segnato ieri sera una doppietta contro l'Everton: "Sono grato, è un momento incredibile ... Lo riporta milannews.it

Doppietta di Thiaw: il Newcastle ne fa 4 all'Everton. La classifica in Premier League - 4 l'Everton con i primi gol inglesi dell'ex difensore del Milan, Malick Thiaw, autore di una doppietta. Da tuttomercatoweb.com

Thiaw double gives Newcastle a comfortable lead at Everton; City win | OneFootball - After a quiet game, it's suddenly sparked into life at the Gtech Community Stadium. Come scrive onefootball.com