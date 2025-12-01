Thiaw-show in Everton-Newcastle | doppietta del difensore ex Milan nel successo 4-1 degli ospiti

Che sabato pomeriggio per Malick Thiaw: l'ex Milan protagonista con una doppietta nella vittoria 4-1 del Newcastle contro l'Everton. Sempre più protagonista nella squadra di Howe. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

