The Square | una satira su ipocrisie e moralismi sociali Insegnare con i film

Vincitore della Palma d'oro al Festival di Cannes nel 2017 e candidato agli Oscar l'anno successivo, The Square di Ruben Östlund è una satira sociale, ambientata in Svezia, che guarda dentro il mondo dell'arte contemporanea e, attraverso di esso, della società in cui oggi viviamo. Ciò che viene fuori da questa riflessione, sulla quale il regista invita a soffermarci attentamente, è la consapevolezza, e quindi la constatazione, dura e disincantata, del rapporto complesso e contraddittorio che esiste tra individuo e collettività.