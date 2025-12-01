The Encampments – Gli accampamenti la protesta della Columbia per Gaza e contro gli investimenti bellici

“Denuncia, disinvesti, non ci fermeremo, non ci calmeremo”. Uno slogan, urlato da alcuni studenti della Columbia University di New York, scandisce le giornate di occupazione all’interno del campus statunitense. Un accampamento di solidarietà con Gaza, che ha preso forma nell’aprile 2024, in cui i giovani attivisti, attraverso un’azione di occupazione pacifica, hanno espresso solidarietà alla popolazione palestinese, chiedendo all’università di non investire più in fondi legati ad industrie belliche. Un’occupazione che ha innescato un movimento globale di protesta, mostrato in “ The Encampments – Gli accampamenti ”, film di Kei Pritsker e Michael T. 🔗 Leggi su Bergamonews.it