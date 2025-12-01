The Covenant | tutto quello che c’è da sapere sul film
The Covenant: trama, cast e streaming del film su Rai 2. Questa sera, 1 dicembre 2025, alle ore 21.20 su Rai 2 in prima visione va in onda il film The Covenant, pellicola del 2023 diretta da Guy Ritchie, con protagonisti Jake Gyllenhaal, Dar Salim e Alexander Ludwig. Vediamo insieme tutte le informazioni. Trama. Il film racconta le vicende del sergente John Kinley (Jake Gyllenhaal), che nel suo ultimo turno i servizio in Afghanistan viene incaricato di ispezionare la regione insieme ad Ahmed (Dar Salim), un interprete afgano. Quando la loro unità cade in un’imboscata nemica, John e Ahmed sono gli unici sopravvissuti. 🔗 Leggi su Tpi.it
Leggi anche questi approfondimenti
E oggi andiamo a fare l'un"bar"xing di "Covenant", e sì, io questa cosa la faccio al BAR perché mi rilassa? - facebook.com Vai su Facebook