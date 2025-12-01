La piattaforma di streaming si prepara ad ampliare il proprio catalogo con una delle serie più apprezzate degli ultimi anni. A partire dal 22 dicembre, saranno disponibili tutte e sette le stagioni di un poliziesco che ha saputo conquistare pubblico e critica. Questa aggiunta rappresenta un’importante opportunità per gli appassionati di processi investigativi e drammi polizieschi, soprattutto considerando la scarsità di questo genere su Netflix. Nel presente approfondimento si analizzerà il contenuto della serie, i protagonisti principali e le motivazioni alla base della sua crescente popolarità. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - The closer serie tv poliziesca 7 stagioni con 83 di_RT in arrivo su netflix