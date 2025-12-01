TeSt – Teatro Stage | da dicembre le lezioni presso la scuola di danza ACADEMY
Tempo di lettura: 4 minuti TeSt – Teatro Stage, il laboratorio di formazione per la recitazione e la performance artistica teatrale, fondato e diretto da Monica Carbini, comunica che dal mese di dicembre 2025, svolgerà le sue lezioni presso la scuola di danza ACADEMY – Ballet, Musical and Fitness diretta da Simona Palazzi, che ospiterà le attività di entrambe le organizzazioni per offrire insieme un progetto formativo artistico più ricco e completo. Nasce dunque a Benevento una nuova collaborazione tra due rilevanti protagoniste della promozione e formazione culturale locale, diventate negli anni, nei rispettivi ambiti, stimati riferimenti per la formazione artistica: performativa e teatrale da una parte e coreuticaagonisticasportiva dall’altra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
Negli ultimi giorni i riflettori di IMSA e WEC sono stati puntati su Daytona, teatro di un importante test collettivo in vista delle nuove stagioni di WEC e IMSA. La due giorni di prove organizzata proprio da IMSA è diventata l’occasione perfetta per osservare aggio - facebook.com Vai su Facebook
TeSt - Teatro Stage riparte da San Gennaro: Open Day il 1°ottobre 2025. Da lunedì 6 al via i corsi per ragazzi e adulti Eventi - Nuovo anno, nuova sede per Test Teatro Stage, il laboratorio di formazione teatrale, recitazione e sperimentazione scenica con produzione di eventi performativi teatrali e musicali attivo a Benevento ... Riporta realtasannita.it
Benevento, TeSt – Teatro Stage: inaugurata ieri sera la nuova sede a San Gennaro - Si è svolto nella serata di ieri, nella bellissima Sala Teatrale della Chiesa di San Gennaro (Piazzale Giosuè Carducci) a Benevento, l’open day di Test Teatro Stage, il laboratorio di formazione ... Si legge su ntr24.tv
TeSt – Teatro Stage riparte da San Gennaro - Nuovo anno, nuova sede per Test Teatro Stage, il laboratorio di formazione teatrale, recitazione e sperimentazione scenica con produzione di eventi performativi teatrali e musicali attivo a Benevento ... Come scrive napolivillage.com
Test Teatro Stage, aperte le iscrizioni per il Workshop con l’attore Beppe Casales - Test Teatro Stage, nell’ambito della rassegna Rapsodie 2025, comunica che sono aperte le iscrizioni per il Workshop sul “Teatro di Narrazione”, curato dall’attore e drammaturgo Beppe Casales, dal ... Secondo ntr24.tv
Essere Umani, TEST teatro stage sabato 21 giugno - Il nuovo spettacolo teatrale “Essere Umani” a cura di Test Teatro Stage con la regia di Monica Carbini, come evento straordinario fuori cartellone, chiuderà sabato 21 giugno alle ore 20. Secondo napolivillage.com