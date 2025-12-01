TeSt – Teatro Stage | da dicembre le lezioni presso la scuola di danza ACADEMY

Tempo di lettura: 4 minuti TeSt – Teatro Stage, il laboratorio di formazione per la recitazione e la performance artistica teatrale, fondato e diretto da Monica Carbini, comunica che dal mese di dicembre 2025, svolgerà le sue lezioni presso la scuola di danza ACADEMY – Ballet, Musical and Fitness diretta da Simona Palazzi, che ospiterà le attività di entrambe le organizzazioni per offrire insieme un progetto formativo artistico più ricco e completo. Nasce dunque a Benevento una nuova collaborazione tra due rilevanti protagoniste della promozione e formazione culturale locale, diventate negli anni, nei rispettivi ambiti, stimati riferimenti per la formazione artistica: performativa e teatrale da una parte e coreuticaagonisticasportiva dall’altra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

