Tesla le vendite continuano a crollare in Europa tranne in Norvegia dove resiste e batte ogni record

A novembre le immatricolazioni si sono dimezzate in Francia, Svezia e Danimarca. In Germania l'azienda di Elon Musk ha perso metà del mercato rispetto al 2024. Solo il paese scandinavo va controcorrente, grazie a un sistema di incentivi fiscali che però sta per essere smantellato. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Tesla, le vendite continuano a crollare in Europa tranne in Norvegia dove resiste e batte ogni record

Per approfondire, leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/vendite-tesla-l-europa-delude-ancora-AI9amM #Tesla #auto #Europa

Vendite Tesla, l’Europa delude ancora ilsole24ore.com/art/vendite-te… Vai su X

Cosa succede a Tesla? - In Germania l'azienda di Elon Musk ha perso metà del mercato rispetto al 2024. Si legge su wired.it

Vendite di Tesla in Europa crollano del 50% in ottobre; BYD supera con quota di mercato maggiore

Tesla, vendite in picchiata: non saranno robot e taxi a salvarla - Tesla rallenta: vendite in calo in Europa, Cina e USA mentre la concorrenza avanza e Musk guarda a robotaxi e robot umanoidi. Da msn.com

BYD vuole l'Europa e continua a crescere. Ad ottobre le vendite di Tesla crollano del 48% - Le case automobilistiche cinesi continuano a correre in Europa con l’obiettivo di ampliare la loro quota di mercato. Da msn.com

Le vendite di Tesla in Francia crollano di quasi il 58% a novembre - Tesla (NASDAQ:TSLA) ha registrato un forte calo nel mercato francese, con vendite in diminuzione del 57,83% a 1. Lo riporta it.investing.com