Terzo raid alla scuola Salvemini di Barra a Napoli | vandali sfondano la porta con un macigno

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Terzo raid vandalico in pochi giorni alla scuola Salvemini Rodinò di Barra, nella zona orientale di Napoli: sfondata la porta con un macigno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

