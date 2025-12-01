Terrore in Sudafrica | un giocatore viene colpito da una pallonata e sviene
L'incidente avviene durante una partita tra Orlando Pirates e Durban City in Sudafrica. Il centrocampista del Durban City Joslin Kamatuka viene accidentalmente colpito al volto da una pallonata e perde i sensi. L'ambulanza interviene prontamente, mentre dopo poche ore la società rassicura i tifosi sulle condizioni del giocatore. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sta per arrivare su Netflix la commedia romantica sudafricana che saprà toccarvi il cuore. LEGGI L'ARTICOLO https://bit.ly/44rta22 - facebook.com Vai su Facebook