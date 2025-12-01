Terrore in Sudafrica | un giocatore viene colpito da una pallonata e sviene

Gazzetta.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incidente avviene durante una partita tra Orlando Pirates e Durban City in Sudafrica. Il centrocampista del Durban City Joslin Kamatuka viene accidentalmente colpito al volto da una pallonata e perde i sensi. L'ambulanza interviene prontamente, mentre dopo poche ore la società rassicura i tifosi sulle condizioni del giocatore. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

