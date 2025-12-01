Territorio ospedali lotta alla povertà abbattimento liste di attesa | le priorità di Cgil Cisl e Uil

Arezzo, 1 dicembre 2025 – “Costruire un nuovo modello di relazioni sindacali con istituzioni ed enti locali nella dimensione socio sanitaria per superare il modello della semplice condivisione di un documento programmatico”. Le confederazioni Cgil, Cisl e Uil, insieme alle federazioni del pubblico impiego e ai sindacati pensionati, hanno presentato stamani la piattaforma per la contrattazione sulle politiche socio sanitarie. “Il contesto di riferimento è rappresentato dall’invecchiamento della popolazione unito agli effetti della denatalità: dalla necessità di costruire e rafforzare la medicina territoriale superando una gestione centrata sull’ospedale; dall’affermazione della prevenzione come concetto fondamentale del benessere individuale e della salute complessiva della collettività”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

