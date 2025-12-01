Territori occupati garanzie di sicurezza esercito e nuove elezioni | i nodi nel piano di pace in Ucraina

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo degli ultimi sviluppi nei negoziati di pace in Ucraina, che vedono gli europei ancora una volta ai margini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Zelensky, territori contanto, la Russia non può essere ricompensata - "La questione territoriale è la più difficile": lo ha ammesso oggi Volodymyr Zelensky, nella conferenza stampa congiunta con Emmanuel Macron all'Eliseo, dopo il loro incontro. Riporta swissinfo.ch

Eurocamera esclude il riconoscimento dei territori ucraini occupati come russi - Relazione approvata a Strasburgo (401 sì, 70 no, 90 astenuti): critica l'ambivalenza Usa, chiede garanzie di sicurezza e risarcimenti dai beni russi congelati ... Come scrive laregione.ch

Ucraina, i cinque nodi per l’intesa: dai confini alle garanzie di sicurezza, ecco quali sono - Kiev pronta a tagliare l’esercito a certe condizioni ... Segnala msn.com

Vertice a rischio tra Zelensky e Putin: i nodi su garanzie e territori - Nelle ultime ore le tensioni sulla questione territoriale e sulle garanzie di sicurezza hanno raffreddato le ... Segnala lettera43.it

Guerra Ucraina, dall'esercito ridotto fino ai territori contesi: ecco il piano di Trump per Kiev punto per punto - Il piano elaborato da Mosca e Washington prevede di limitare l’ espansione della Nato e di ridurre l’esercito di Kiev a 600 mila uomini in tempo di pace. Scrive affaritaliani.it

Garanzie di sicurezza e asset, i nodi del negoziato - Ecco i principali punti attorno ai quali ruota la difficile, ma non più impossibile, buona riuscita dei negoziati. Come scrive ansa.it