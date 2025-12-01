Terremoto scossa di magnitudo 2.5 nel Pesarese
Pesaro, 1 dicembre 2025 - Terremoto nelle Marche, una scossa di magnitudo 2.5 è stata registrata questa mattina a Fermignano nel Pesarese. Secondo quanto rilevato dall' Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologi), il sisma si è verificato alle 12.58 in epicentro a 3 chilometri dal paese in provincia di Pesaro Urbino; è stato rilevato a una profondità 43 chilometri. Le scosse al largo della costa pesarese registrate a ottobre. A ottobre scorso sono state registrate diverse scosse nel Pesarese. Era il giorno 26 e i terremoti rilevati in zona furono due: uno più potente con 4.4 di magnitudo e l'altro di 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
