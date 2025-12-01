Terremoto Pesaro scossa di magnitudo 2,5 a Fermignano
Un sisma di magnitudo 2.5 si è verificato nei pressi di Fermignano, in provincia di Pesaro Urbino, come evidenzia sui social l'Ingv. Non si segnalano danni a persone o cose. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
