Terni Academy si complica la vita È ko contro Gioia del Colle

JV GIOIA DEL COLLE 3 TERNI VOLLEY ACADEMY 2 (25-27, 25-21, 24-26, 25-19, 15-12) GIOIA DEL COLLE: Mariano 22, Sette 20, Sabbi 18, Persoglia 11, Frumuselu 8, Paris, Pierri (L), Milan 1, Marra, Longo. N.E. – Chinello, Carta, Utro (L2). All. Francesco Racaniello. TERNI: Martinez 26, Caporossi 15, Giacomini 6, Hristov 5, Biasotto 3, Catinelli 3, Broccatelli (L1), Darlaczi 10, Picardo 6, Troiani. N.E. – Bontempo, Iovieno, Trappetti (L2). All. Leondino Giombini. Arbitri: Andrea Caronna (PA) e Michele Marotta (PZ). GIOIA (b.s. 19, v. 3, muri 17, errori 15). TERNI (b.s. 17, v. 3, muri 13, errori 14). TERNI - Si rivela sempre più ostico il campionato di serie A3 maschile per la Terni Volley Academy che perde lo scontro di bassa classifica nella sesta giornata e si complica la vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terni Academy si complica la vita. È “ko“ contro Gioia del Colle

News recenti che potrebbero piacerti

#PianetaVolley #Pallavolo #Volley #Umbria #Volleyball #SerieA3M Joy Volley Gioia del Colle Terni Volley Academy - facebook.com Vai su Facebook

- Ovidiu Darlaczi è un nuovo giocatore della Terni Volley Academy ? Diamogli un caloroso benvenuto ? #GoDragons #team #volleyball #volley #news #SportNews Vai su X

Messa crismale: mons. Soddu (Terni), “la speranza è la vita in Cristo e mai un qualcosa rivestita di tinta illusoria” - In una gremita cattedrale di Terni è stata celebrata ieri la Messa crismale, presieduta dal vescovo di Terni- Si legge su agensir.it

Terni: uomo in pericolo di vita per un ragno violino - Un fatto davvero sconcertante quello che è accaduto ad un uomo residente in provincia di Terni, il quale è stato morso da un ragno violino, ovvero una specie davvero letale. Si legge su it.blastingnews.com