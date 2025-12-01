Ternana brutta prestazione al Liberati Col Guidonia stop alla serie positiva

TERNANA 1 GUIDONIA MONTECELIO 2 TERNANA (3-4-2-1): D’Alterio; Donati, Capuano, Martella (17’ st Orellana); Romeo (17’ st Bianay), Garetto (17’ st McJannet), Vallocchia, Ndrecka; Durmush (35’ st Pettinari) Dubickas (25’ st Ferrante); Leonardi. A disp.: Vitali, Morlupo, Tripi, Loiacono, Maestrelli, Meccariello, Turella, Bruti. All.: Liverani. GUIDONIA (3-5-1-1): Stellato; Mulé, Cristini, Esempio; Zappella, Tascone (25’st Falleni), Santoro, Mastrantonio (29’ st Franchini), Errico (38’st Vitturini); Spavone (25’ st Tessione); Bernardotto (38’ st Zuppel). A disp.: Mazzi, Sannipoli Marchioro, Stefanelli, Calzone, Russo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ternana, brutta prestazione al Liberati. Col Guidonia stop alla serie positiva

Altre letture consigliate

HALF TIME #TernanaGuidonia - facebook.com Vai su Facebook

Ternana, brutto passo indietro: il Guidonia fa il blitz al Liberati (1-2) - Vanno sotto, pareggiano con Durmush, poi la squadra di Ginestra piazza la botta da tre punti. Riporta corrieredellumbria.it

Ternana irriconoscibile e domata dal Guidonia: i laziali dominano al Liberati - di Mattia Farinacci Una Ternana irriconoscibile cede il passo al Guidonia e interrompe la striscia di dieci risultati utili consecutivi tra campionato e coppa. Da umbria24.it

Ternana-Giugliano, Liverani: «Serve lo spirito di domenica, dobbiamo fare la prestazione» - di Mattia Farinacci Si fanno sotto gli ottavi di Coppa Italia Serie C per la Ternana, che mercoledì alle 18 accoglierà il Giugliano al Liberati. Lo riporta umbria24.it