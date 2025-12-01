Terme di Sciacca Catanzaro Pd | Servono chiarezza e decisione per la riapertura

“Le Terme di Sciacca sono un patrimonio storico, culturale ed economico che da quasi undici anni resta chiuso, privando la città e l’intero territorio di una risorsa fondamentale per lo sviluppo turistico e occupazionale. È una ferita aperta che rischia di diventare insanabile se non si. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Terme di Sciacca, Catanzaro (Pd): "Patrimonio storico e culturale chiuso da 11 anni, una ferita aperta" Il capogruppo https://qds.it/terme-sciacca-catanzaro-pd-patrimonio-storico-chiuso-11-anni-politica/ - facebook.com Vai su Facebook

Terme di Sciacca, Catanzaro (Pd): "Servono chiarezza e decisione per la riapertura" - Il capogruppo all’Ars chiede trasparenza e coinvolgimento della città dopo l’assemblea pubblica sulle procedure di riqualificazione ... Lo riporta agrigentonotizie.it

Terme di Sciacca, Catanzaro (Pd): “Patrimonio storico e culturale chiuso da 11 anni, una ferita aperta” - “Le Terme di Sciacca sono un patrimonio storico, culturale ed economico che da quasi undici ... Come scrive msn.com

Sciacca, Catanzaro (Pd): “Le Terme non possono perdere i fondi” - A lanciare l’allarme è il capogruppo del Pd all’Ars, Michele Catanzaro, dopo l’assemblea cittadina che ha riportato al centro il tema dei ritardi sull’utilizzo dei fondi di sviluppo e coesione e le ... Scrive livesicilia.it

Terme di Sciacca, Catanzaro: “bisogna intervenire con decisione e trasparenza” - “Le Terme di Sciacca sono un patrimonio storico, culturale ed economico che da quasi undici anni resta chiuso, privando la città e l’intero territorio di una risorsa fondamentale per lo sviluppo turis ... Da grandangoloagrigento.it

Sciacca, la città si mobilita per la riapertura delle Terme - Qualcuno con un pennarello ha scritto “ex” accanto alla parola Terme su una delle indicazioni stradali che ancora oggi riportano il nome completo: "Sciacca Terme" . Segnala tg24.sky.it