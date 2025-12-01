Tentato Furto Notturno alla Cassa Automatica della Banca Credito Campania a Salerno

Nella notte appena trascorsa, un tentato furto ai danni della cassa automatica dell’istituto di credito “Banca Credito Campania”, situata in via Silvio Baratta nel rione Irno a Salerno, è stato sventato grazie al pronto intervento dei Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno. La tempestiva azione delle Forze Dell’ordine è stata possibile grazie a una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, che ha permesso di intervenire prima che il crimine fosse consumato. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili di questo atto criminoso, ma nel frattempo le forze dell’ordine invitano la cittadinanza a rimanere vigile e a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione sospetta, per contribuire a garantire la sicurezza della comunità. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Tentato Furto Notturno alla Cassa Automatica della Banca Credito Campania a Salerno

