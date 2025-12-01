Ci risiamo. Poteva finire molto peggio. Ma un dato è acclarato: i maranza scorrazzano per le vie del centro storico e creano problemi. Grossi problemi. L’ultimo, in ordine di tempo, risale all’altro giorno. Galleria Matteotti. Il clima natalizio entra nel vivo con l’accensione delle lumiunarie in piazza. Poco distante, in galleria appunto, c’è chi rischiava di minare il tutto. Ed è il sindaco Alan Fabbri a riferirlo. "L’inaugurazione delle luminarie – scandisce Fabbri in una nota – rischiava di essere rovinata da un fatto molto grave accaduto in galleria Matteotti. Due ragazzini si sono rifugiati nel bar sotto la Galleria, vicino al McDonald’s, raccontando ai titolari di essere stati minacciati da due maranza magrebini minorenni, intenti a rapinarli e a sottrarre il loro telefono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Tentata rapina, stop al fenomeno dei maranza"