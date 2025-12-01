Tenta di stuprare una cassiera all'Esselunga di Firenze | Bocca tappata per non farla gridare

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'episodio nel pomeriggio di sabato in un bagno di un supermercato della zona di Novoli. L'uomo messo in fuga dai clienti che hanno sentito le urla della 30enne, membro di una categoria protetta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

tenta stuprare cassiera esselungaTenta di stuprare una cassiera all’Esselunga di Firenze: “Bocca tappata per non farla gridare” - L’uomo messo in fuga dai clienti che hanno sentito le urla della 30enne, membro di una categoria protetta. Come scrive fanpage.it

tenta stuprare cassiera esselungaTenta di violentare una cassiera all'Esselunga: «Spinta in bagno e palpeggiata». L'uomo messo in fuga dai clienti - Una cassiera dei supermercati Esselunga di Novoli (Firenze) è stata vittima di un tentativo di violenza sessuale: è accaduto nel pomeriggio di sabato 29 novembre, quando un ... Scrive msn.com

tenta stuprare cassiera esselungaFirenze, dipendente Esselunga aggredita in un bagno del supermercato: indagini in corso - Poco prima della chiusura la donna sarebbe stata assalita da un uomo nel bagno riservato ai clienti: l’aggressore l’avrebbe bloccata, tentando anche di tapparle la bocca. Scrive rainews.it

Tentata aggressione a una cassiera, sciopero all’Esselunga di Novoli. L’azienda: "Massima attenzione" - Sciopero e presidio questa mattina davanti all’Esselunga di via di Novoli, dopo il tentativo di aggressione subito sabato da una cassiera all’interno dei ... Secondo gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Tenta Stuprare Cassiera Esselunga