Tenta di stuprare una cassiera all'Esselunga di Firenze | Bocca tappata per non farla gridare

L'episodio nel pomeriggio di sabato in un bagno di un supermercato della zona di Novoli. L'uomo messo in fuga dai clienti che hanno sentito le urla della 30enne, membro di una categoria protetta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

