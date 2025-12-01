Tennistavolo | Corea e Giappone vincono i derby asiatici nella Mixed Team World Cup

Le prime due giornate della fase iniziale della Mixed Team World Cup di tennistavolo, in corso di svolgimento a Chengdu, in Cina, sono andate in archivio. Ecco come sono andate le cose in questo lunedì 1° dicembre e come si sono sistemate le classifiche delle 4 pool. Gruppo 1 Cina e Hong Kong fanno la voce grossa rispettivamente su Egitto e Cile: asiatiche dominanti. I cinesi mandano al tappeto 8-0 gli egiziani, mentre i cileni capitolano 8-2 contro Hong Kong. Classifica Gruppo 1: Cina 4, Egitto 3, Hong Kong 3, Cile 2 Gruppo 2 Il Giappone si aggiudica l’interessante confronto di giornata contro l’India spuntandola 8-4, mentre la Croazia batte 8-3 l’Australia in un duello che ha mostrato tutta la forza della selezione balcanica. 🔗 Leggi su Oasport.it

