Tennis morto Nicola Pietrangeli Aveva 92 anni

È morto Nicola Pietrangeli. Aveva 92 anni. Addio alla leggenda del tennis italiano, aveva vinto due Slam e la Davis come capitano. Servizio di Antonella Mitola TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Tennis, morto Nicola Pietrangeli. Aveva 92 anni

Argomenti simili trattati di recente

MORTO NICOLA PIETRANGELI Leggenda del tennis italiano, amatissimo anche fuori dal rettangolo di gioco. - facebook.com Vai su Facebook

Nicola Pietrangeli, morto a 92 anni il simbolo del tennis italiano. Il tennis italiano piange la sua icona. È morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale. Segui aggiornamenti su Lapresse.it #lapresse #t Vai su X

Pagina 2 | Nicola Pietrangeli è morto: addio alla leggenda del tennis italiano, aveva 92 anni - L'Italtennis piange il 2 volte campione al Roland Garros e unico tennista azzurro nella Hall of Fame del tennis mondiale ... Come scrive tuttosport.com

Nicola Pietrangeli morto, le reazioni alla scomparsa alla leggenda del tennis italiano: da Fognini a Binaghi - Si è spento Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano capace di diventare il primo tennista azzurro a vincere uno Slam. Segnala ilmessaggero.it

Nicola Pietrangeli morto, le reazioni alla scomparsa alla leggenda del tennis italiano - Si è spento Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano capace di diventare il primo tennista azzurro a vincere uno Slam. Scrive ilmessaggero.it

Nicola Pietrangeli, come è morto. I ricoveri, la frattura all'anca e il dolore per il figlio: «Dovevo andarmene prima io, non è giusto» - Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano, è morto lunedì 1° dicembre 2025 all'età di 92 anni dopo un lungo periodo di salute fragile segnato da ... Da msn.com

Pietrangeli morto diretta, le reazioni del tennis e dello sport - È morto all'età di 92 anni Nicola Pietrangeli, l'unico italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale, che in vita aveva ... Da msn.com

Lutto nel tennis: Nicola Pietrangeli è morto a 92 anni - La leggenda a cui dal 2006 è stato intitolato il vecchio "Stadio della pallacorda" al Foro Italico di Roma. Segnala corrieredellosport.it