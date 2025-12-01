Tennis italiano in lutto addio a Nicola Pietrangeli
Tempo di lettura: 2 minuti Lutto nel mondo del tennis che piange la scomparsa di Nicola Pietrangeli, morto a 92 anni a Roma. Era stato il primo italiano a vincere uno Slam imponendosi al Roland Garros nel 1959 e nel 1960. Nato a Tunisi l’11 settembre del 1933 da padre italiano e madre russa si era trasferito in Italia dopo l’espulsione della sua famiglia dalla Tunisia. Il suo nome, oltre alle tantissime vittorie in singolare, è legato alla conquista della prima Coppa Davis nello storico 4-1 in Cile contro i padroni di casa. Emblematica la sua rivalità con Adriano Panatta in campo e fuori emersa anche attraverso accesi scambi di battute. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il tennis italiano piange la sua icona. È morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale. - facebook.com Vai su Facebook
#UltimOra, il #tennis italiano piange la sua icona. È morto a 92 anni #NicolaPietrangeli, unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale primo italiano a vincere uno Slam Vai su X
Addio a Nicola Pietrangeli, la leggenda del tennis italiano è morto a 92 anni - Nicola Pietrangeli, il primo italiano a trionfare in uno Slam, scompare a 92 anni lasciando un'eredità nel tennis mondiale. Lo riporta notizie.it
Addio a Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano e tifoso della Lazio. Tutto il mondo dello sport in lutto: fu il primo italiano a vincere uno Slam - Tutto il mondo dello sport in lutto: fu il primo azzurro a vincere uno Slam Il tennis italiano perde una delle sue leggen ... Come scrive lazionews24.com
Addio a Pietrangeli, icona del tennis italiano - Il presidente di Federtennis Binaghi: «Il tennis italiano perde il suo simbolo più grande» ... altoadige.it scrive