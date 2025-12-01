tennis italiano in lutto addio a nicola pietrangeli

Tempo di lettura: 2 minuti Lutto nel mondo del tennis che piange la scomparsa di Nicola Pietrangeli, morto a 92 anni a Roma. Era stato il primo italiano a vincere uno Slam imponendosi al Roland Garros nel 1959 e nel 1960. Nato a Tunisi l’11 settembre del 1933 da padre italiano e madre russa si era trasferito in Italia dopo l’espulsione della sua famiglia dalla Tunisia. Il suo nome, oltre alle tantissime vittorie in singolare, è legato alla conquista della prima Coppa Davis nello storico 4-1 in Cile contro i padroni di casa. Emblematica la sua rivalità con Adriano Panatta in campo e fuori emersa anche attraverso accesi scambi di battute. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

