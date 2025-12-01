Tennis in lutto | scomparso Nicola Pietrangeli

È morto a 92 anni l'unico giocatore italiano inserito nella Hall of Fame mondiale. ROMA - Il tennis italiano piange la scomparsa della sua icona. È morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, unico giocatore italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale. E' ancora oggi il primatista mondiale di t. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tennis in lutto: scomparso Nicola Pietrangeli

