Tennis in lutto | è morto Nicola Pietrangeli unico italiano nella Hall of Fame mondiale
Se n'è andato a 92 anni Nicola Pietrangeli, icona del tennis, primo grande campione azzurro e ad oggi unico giocatore italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale. Pietrangeli detiene ancora oggi il record di tutti i tempi in Coppa Davis per partite giocate (164), incontri vinti in singolare (78-32) e in doppio (42-12) L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
