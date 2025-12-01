Tennis in lutto | è morto Nicola Pietrangeli unico italiano nella Hall of Fame mondiale

Firenzepost.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se n'è andato a 92 anni Nicola Pietrangeli, icona del tennis, primo grande campione azzurro e ad oggi unico giocatore italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale. Pietrangeli detiene ancora oggi il record di tutti i tempi in Coppa Davis per partite giocate (164), incontri vinti in singolare (78-32) e in doppio (42-12) L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

tennis in lutto 232 morto nicola pietrangeli unico italiano nella hall of fame mondiale

© Firenzepost.it - Tennis in lutto: è morto Nicola Pietrangeli, unico italiano nella Hall of Fame mondiale

Approfondisci con queste news

tennis lutto 232 mortoLutto nel tennis, &#232; morto Nicola Pietrangeli - Il tennis italiano piange la scomparsa di Nicola Pietrangeli, storico tennista e unico giocatore italiano inserito nella Hall of Fame mondiale. Lo riporta msn.com

tennis lutto 232 mortoTennis in lutto, &#232; morto Nicola Pietrangeli a 92 anni - Era malato da tempo, il presidente della Fitp Binaghi gli aveva dedicato un ... Segnala corrieredellosport.it

Tennis italiano in lutto: &#232; morto Nicola Pietrangeli - Aveva 92 anni, icona del mondo della racchetta, è l'unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale ... Scrive varesenews.it

Cerca Video su questo argomento: Tennis Lutto 232 Morto