Tennis in lutto addio a Pietrangeli

9.25 Il mondo del tennis è in lutto: è morto a 92 anni Nicola Pietrangeli. Ha vinto in singolo due Roland Garros (1959 e 1960), vanta tre edizioni del torneo di Monte Carlo (2 consecutive) e 2 titoli agli Internazionali d'Italia. Unico giocatore italiano nella Hall of Fame, è ancora oggi primatista mondiale di sempre per numero di partite giocate in Coppa Davis,incontri vinti in singolare e in doppio.In tutto 48 titoli:"Se mi fossi allenato di più avrei vinto di più, ma mi sarei divertito di meno". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it