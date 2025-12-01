Tennis in lutto addio a Pietrangeli
9.25 Il mondo del tennis è in lutto: è morto a 92 anni Nicola Pietrangeli. Ha vinto in singolo due Roland Garros (1959 e 1960), vanta tre edizioni del torneo di Monte Carlo (2 consecutive) e 2 titoli agli Internazionali d'Italia. Unico giocatore italiano nella Hall of Fame, è ancora oggi primatista mondiale di sempre per numero di partite giocate in Coppa Davis,incontri vinti in singolare e in doppio.In tutto 48 titoli:"Se mi fossi allenato di più avrei vinto di più, ma mi sarei divertito di meno". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Approfondisci con queste news
Lutto per la morte dello storico presidente del Tennis Club della Maolina, Giampaolo Lombardi - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano: Binaghi gli aveva dedicato l’ultima Davis - Ha vinto due volte il Roland Garros nel 1959 e nel 1960, lo scorso 26 gennaio Sinner lo aveva superato ... Secondo unionesarda.it
Nicola Pietrangeli morto a 92 anni, addio alla leggenda del tennis: fu il primo italiano a vincere uno Slam - Il mondo del tennis italiano perde una delle sue figure più rappresentative: Nicola Pietrangeli è morto all’età di 92 anni, lasciando dietro di ... Segnala ilmattino.it
Addio a Nicola Pietrangeli, re del tennis italiano - Si è spento a 92 anni Nicola Pietrangeli, uno dei più grandi campioni di tennis italiani, vincitore per due anni di fila del Roland Garros (1959- Scrive ilgiornale.it