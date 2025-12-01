Tennis in lutto addio a Nicola Pietrangeli | quando offese pubblicamente Sinner senza alcun rimorsoquando
Una notizia improvvisa ha scosso lo sport italiano: si è spento all’età di 92 anni uno degli atleti più amati (e discussi) di sempre del nostro Paese È stato il primo italiano a raggiungere le vette del tennis mondiale e per anni ha mantenuto il primato per quanto riguarda l’attuale ranking ATP (anche se ai suoi tempi non si chiamava in questo modo). Un record battuto da Jannik Sinner. Ma Nicola Pietrangeli è stato uno dei migliori atleti italiani di sempre e la sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile in questo mondo. Tennis in lutto: è morto Nicola Pietrangeli (Ansa) – cityrumors.it Una notizia che ha lasciato un vuoto incolmabile nello sport italiano e non solo nel tennis. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
