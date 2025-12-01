Tennis in lutto addio a Nicola Pietrangeli | quando offese pubblicamente Sinner senza alcun rimorsoquando

Cityrumors.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una notizia improvvisa ha scosso lo sport italiano: si è spento all’età di 92 anni uno degli atleti più amati (e discussi) di sempre del nostro Paese È stato il primo italiano a raggiungere le vette del tennis mondiale e per anni ha mantenuto il primato per quanto riguarda l’attuale ranking ATP (anche se ai suoi tempi non si chiamava in questo modo). Un record battuto da Jannik Sinner. Ma Nicola Pietrangeli è stato uno dei migliori atleti italiani di sempre e la sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile in questo mondo. Tennis in lutto: è morto Nicola Pietrangeli (Ansa) – cityrumors.it Una notizia che ha lasciato un vuoto incolmabile nello sport italiano e non solo nel tennis. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

tennis in lutto addio a nicola pietrangeli quando offese pubblicamente sinner senza alcun rimorsoquando

© Cityrumors.it - Tennis in lutto, addio a Nicola Pietrangeli: quando offese pubblicamente Sinner senza alcun rimorsoquando

Leggi anche questi approfondimenti

tennis lutto addio nicolaAddio a Nicola Pietrangeli, la leggenda del tennis italiano è morto a 92 anni - Nicola Pietrangeli, il primo italiano a trionfare in uno Slam, scompare a 92 anni lasciando un'eredità nel tennis mondiale. Come scrive notizie.it

tennis lutto addio nicolaAddio a Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano: Binaghi gli aveva dedicato l’ultima Davis - Ha vinto due volte il Roland Garros nel 1959 e nel 1960, lo scorso 26 gennaio Sinner lo aveva superato ... Segnala unionesarda.it

tennis lutto addio nicolaNicola Pietrangeli, addio alla leggenda del tennis italiano: aveva 92 anni - È morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis ... Scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Tennis Lutto Addio Nicola