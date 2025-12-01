Tennis Gruppo Salvi Picariello si impone E secondo posto di Giulia Rizzioli

Il gruppo tennis Salvi torna alla vittoria con Andrea Picariello al torneo under 16 svolto presso il Circolo tennis Rovigo e ottiene un prezioso secondo posto assoluto da parte di Giulia Rizzioli al master regionale del Veneto delle migliori otto atlete under 10. Andrea è un 2010 al primo anno nella categoria con classifica nazionale 3.2, allenato nella nuovissima e funzionale struttura dello Zeta club dai tecnici Ferdinando De Luca e Davide Ghidoni. In questi ultimi mesi Picariello e tutti i ragazzi del “gruppo tennis Salvi” hanno potuto sviluppare un lavoro tecnico e fisico molto più efficiente, avendo a disposizione campi da tennis con le superfici sia di terra rossa che di resina veloce e degli ambienti funzionali alla preparazione atletica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

