Tennis Gruppo Salvi Picariello si impone E secondo posto di Giulia Rizzioli
Il gruppo tennis Salvi torna alla vittoria con Andrea Picariello al torneo under 16 svolto presso il Circolo tennis Rovigo e ottiene un prezioso secondo posto assoluto da parte di Giulia Rizzioli al master regionale del Veneto delle migliori otto atlete under 10. Andrea è un 2010 al primo anno nella categoria con classifica nazionale 3.2, allenato nella nuovissima e funzionale struttura dello Zeta club dai tecnici Ferdinando De Luca e Davide Ghidoni. In questi ultimi mesi Picariello e tutti i ragazzi del “gruppo tennis Salvi” hanno potuto sviluppare un lavoro tecnico e fisico molto più efficiente, avendo a disposizione campi da tennis con le superfici sia di terra rossa che di resina veloce e degli ambienti funzionali alla preparazione atletica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
GRUPPO TENNIS GENERALE ROSSI Ci avviciniamo al termine di un anno entusiasmante. Un anno che ci ha resi, ancora una volta, diversi. Unici. Necessari. Non ci limitiamo a fare la differenza, noi siamo la differenza. Amiamo l’unicità, celebriamo la dive - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM'ORA TENNIS ATP Finals, giorno 2 Gruppo Borg: #Sinner batte Auger-Aliassime in due set 7-5, 6-1 #SkySport #SkyTennis Vai su X
Tennis. Gruppo Salvi, Picariello si impone. E secondo posto di Giulia Rizzioli - Il gruppo tennis Salvi torna alla vittoria con Andrea Picariello al torneo under 16 svolto presso il Circolo tennis ... Scrive sport.quotidiano.net
Caniato, Piganani e Veronesi: altri successi per il Gruppo Salvi Tennis - 3, ha ottenuto un importante successo U16 a Verona, riuscendo a vincere in una combattuta finale contro Leone Crestani dei Comunali Vicenza. Si legge su msn.com