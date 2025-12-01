Telefonata Trump-Maduro tycoon | Non risolutiva Venezuela paese non amico presidente dovrebbe dimettersi ma nessun attacco Usa imminente

Telefonata tra Trump e Maduro, pressioni militari Usa nei Caraibi e indiscrezioni su possibili dimissioni: la crisi Venezuela-Usa resta in bilico tra dialogo e tensione Nella nottata italiana si è tenuta una telefonata tra il presidente americano Donald Trump e il suo corrispettivo venezuelan. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Telefonata Trump-Maduro, tycoon: "Non risolutiva, Venezuela paese non amico, presidente dovrebbe dimettersi ma nessun attacco Usa imminente"

