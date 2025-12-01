Telefonata Trump-Maduro tycoon | Non risolutiva Venezuela paese non amico presidente dovrebbe dimettersi ma nessun attacco Usa imminente

Ilgiornaleditalia.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Telefonata tra Trump e Maduro, pressioni militari Usa nei Caraibi e indiscrezioni su possibili dimissioni: la crisi Venezuela-Usa resta in bilico tra dialogo e tensione Nella nottata italiana si è tenuta una telefonata tra il presidente americano Donald Trump e il suo corrispettivo venezuelan. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

telefonata trump maduro tycoon non risolutiva venezuela paese non amico presidente dovrebbe dimettersi ma nessun attacco usa imminente

© Ilgiornaleditalia.it - Telefonata Trump-Maduro, tycoon: "Non risolutiva, Venezuela paese non amico, presidente dovrebbe dimettersi ma nessun attacco Usa imminente"

Contenuti che potrebbero interessarti

telefonata trump maduro tycoonVenezuela, telefonata Trump-Maduro non risolutiva. Il tycoon chiede le sue dimissioni immediate e valuta la guerra - Il presidente di Caracas pronto a un passo indietro ma non prima di 18 mesi. Riporta affaritaliani.it

telefonata trump maduro tycoonVenezuela, la telefonata tra Trump e Maduro finisce male: le richieste Usa e le proposte del presidente chavista - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato di aver avuto una conversazione telefonica con il presidente venezuelano Nicolas Maduro. Secondo lasicilia.it

telefonata trump maduro tycoonVenezuela, telefonata tra Trump e Maduro. I media: forze Usa colpirono i sopravvissuti al primo raid contro una nave di narcos. “L'ordine era: uccidere tutti” - Il presidente statunitense e il suo omologo venezuelano avrebbero discusso la possibilità di un incontro. Secondo quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Telefonata Trump Maduro Tycoon