Teatro ritorno di Peppe Iodice al Cilea con la commedia soprannaturale Ho visto Maradona

La Stagione Teatrale 2025-2026 del Teatro Cilea di Napoli prosegue nel segno dei grandi numeri e della comicità d’autore. Dopo il sold out di Peppe Barra, l’esordio brillante degli allievi della Cilea Academy, l’energia travolgente di Aurora Leone e l’ironia di Ciro Ceruti, il palcoscenico del Vomero accoglie il ritorno di uno dei nomi più amati della scena partenopea: Peppe Iodice. Dal 4 al 7 dicembre – con repliche incluse negli abbonamenti – e, viste le richieste in crescita, dal 10 al 14 dicembre (eccetto venerdì 12) con nuove date fuori abbonamento, andrà in scena “Ho visto Maradona”, spettacolo scritto dallo stesso Iodice insieme a Francesco Burzo e Marco Critelli, per la regia di Francesco Mastandrea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

