Teatro di Napoli sabato lo spettacolo ‘C’era una volta Manuale di sopravvivenza per immagini’
Tempo di lettura: 2 minuti Presentato da Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, l’allestimento, vincitore del Premio Nuove Sensibilità 2024, è frutto della collaborazione tra il Premio Leo de Berardinis, promosso dal Teatro di Napoli, e Nuove Sensibilità 2.0 del Teatro Pubblico Campano diretto da Alfredo Balsamo, che trova qui una delle sue espressioni più compiute: uno spettacolo che affronta un tema universale con un linguaggio poetico, cinematografico e profondamente teatrale. C’era una volta. Manuale di sopravvivenza per immagini è una meditazione teatrale che trasforma il momento del commiato in un territorio sospeso, un tempo dilatato dove memoria, immaginazione e percezione si sovrappongono senza più confini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
