Tax credit per videogame e cinema | nuovi riconoscimenti e beneficiari

Pubblicati dal ministero della Cultura nuovi provvedimenti che riconoscono i crediti di imposta o relativi requisiti per produzioni videoludiche, cinematografiche e investimenti nelle sale. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

News recenti che potrebbero piacerti

Breaking Bad su Battlefield 6 [Credits: DannyonPC] #BreakingBad #Battlefield6 #NasceCresceRespawna - facebook.com Vai su Facebook

Come funziona la tax credit per il cinema e i videogiochi? - Il Governo ha rilasciato un nuovo decreto sulla tax credit del cinema e nell'ambito videogiochi, con importanti novità settoriali. Si legge su ilsussidiario.net

Tax credit, stretta di Sangiuliano sugli aiuti al cinema. Le opposizioni: “Un regalo a Mediaset” - Per capire questa storia di balzelli e finanziamenti ministeriali tocca riavvolgere il nastro. Scrive repubblica.it

Cambia tax credit cinema, è al 40% ma può scendere - Cambia la tax credit per il cinema: la percentuale di spesa su cui applicare l'agevolazione per le opere cinematografiche è al 40% ma l'aliquota può scendere. Secondo ansa.it

Franceschini firma il decreto per il tax credit videogiochi - Il Ministero della Cultura ha annunciato ufficialmente la firma da parte del Ministro Franceschini per il Tax Credit Videogame, un credito fiscale del 25% per i videogiochi riconosciuti di valore ... Secondo it.ign.com

Come cambierà il Cinema italiano alla luce del nuovo Tax Credit? - Prima di finire nel mirino delle critiche e delle inchieste (giornalistiche e non solo) per le vicende legate alla figura di Maria Rosaria Boccia. Riporta giornalettismo.com

Tax credit cinema, l’ipotesi di legge che fa tremare i piccoli e medi produttori - Un nuovo sistema di tax credit cinematografico per favorire i produttori più ricchi? Lo riporta ilfattoquotidiano.it