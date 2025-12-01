Tatiana Tramacere scomparsa da una settimana a Nardò l'ultimo avvistamento in centro e le ricerche in tutta Italia

Continuano le ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa a Nardò (Lecce). Le operazioni sono state estese in tutta Italia mentre a Nardò le forze dell'ordine stanno visionando le immagini delle telecamere in centro: la ragazza sarebbe infatti stata avvistata a piedi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

