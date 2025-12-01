Tatiana sparita nel nulla a Nardò | cellulare muto segnalazioni e un verso inquietante prima della scomparsa

Una settimana senza Tatiana Tramacere: il mistero che scuote Nardò. Sono passati sette giorni e nessuno sa dove sia finita Tatiana Tramacere, 27 anni, capelli rossi, occhi azzurri, seguitissima sui social con la pagina “Parole in evoluzione”. Da lunedì 24 novembre la giovane è scomparsa dalla sua abitazione a Nardò, in provincia di Lecce, lasciando dietro di sé una scia di silenzi e interrogativi. La famiglia ha denunciato la scomparsa la stessa sera, convinta sin da subito che quella sparizione fosse inspiegabile. L’uscita di casa, poi il vuoto: nessun messaggio, nessuna chiamata. La mattina del 24 novembre Tatiana esce di casa come in una giornata qualunque. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tatiana sparita nel nulla a Nardò: cellulare muto, segnalazioni e un verso inquietante prima della scomparsa

Leggi anche questi approfondimenti

Le persone non dovrebbero sparire. Non così, non senza un avviso, non lasciando dietro di sé solo silenzio e lacrime. E invece Tatiana è sparita. È svanita nel nulla, come se qualcuno avesse spento la sua vita con un interruttore. Da lunedì 24 novembre, nes - facebook.com Vai su Facebook

Tatiana Tramacere scomparsa da Nardò, apprensione per la 27enne e ricerche in tutta Italia - Grande preoccupazione a Nardò, comune in provincia di Lecce da cui è scomparsa la 27enne Tatiana Tramacere. Secondo virgilio.it

Esce di casa per andare a lavoro e scompare, da 3 giorni si cerca Tatiana Tramacere: “Aveva con sé il cellulare” - La giovane aveva con sé cellulare e documenti al momento dell’allontanamento e potrebbe essere uscita per motivi di lavoro. Segnala fanpage.it