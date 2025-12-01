Tasse ospedali e cannoni | l’acrobatica austerità espansiva di Keir Starmer

Il Regno Unito imbocca la strada dell’ austerità fiscale per coprire un buco di bilancio potenziale da 30 miliardi di sterline con aumenti delle tasse e tagli alla spesa pubblica. Tasse per tutti, minore spese per ministeri e enti locali con l’obiettivo di consolidare settori apparentemente in contraddizione come obiettivo: welfare e difesa. Questo il consuntivo della manovra di bilancio proposta dal governo di Keir Starmer e presentata dal Cancelliere dello Scacchiere Rachel Reeves in settimana. “Tassa e spendi”. Non si punta all’austerità lineare dell’epoca di David Cameron e Theresa May, che decurtava i trasferimenti alle autorità locali e ai ministeri per difendere i livelli produttivi e le aliquote fiscali, ma si mira a una politica “ tassa e spendi ” con cui Londra, nel quadro dell’obiettivo prioritario del controllo di un debito pubblico al 100% del Pil, mira a spostare le risorse dalla spesa corrente a quella in conto capitale e a garantire un surplus per contrarre il deficit. 🔗 Leggi su It.insideover.com

