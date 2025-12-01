Tassa sugli imbarchi Salis e Terrile | Per 3 euro non crediamo che le compagnie sceglieranno altri approdi

“Ci sorprende lo stupore da parte di chi dovrebbe sapere che l’introduzione dell’addizionale di tre euro a passeggero sui diritti di imbarco è l’adempimento di un accordo sottoscritto dall’allora sindaco di Genova, Marco Bucci, con il governo Meloni nel novembre del 2022”.Così la sindaca di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

