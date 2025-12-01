Tassa etica sul porno anche ai forfettari
Le partite Iva in regime forfettario non si salvano dalla tassa etica, il prelievo aggiuntivo del 25%. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che l’applicazione della tassa etica va valutata caso per caso - facebook.com Vai su Facebook
Tassa etica sul porno, dovrà pagarla anche chi è in regime forfettario - Anche le partite Iva saranno soggette alla tassa etica, il prelievo aggiuntivo del 25% sui ricavi dalla produzione di materiale pornografico, la vecchia 'Pornotax'. Come scrive tg24.sky.it
