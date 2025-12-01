Tassa etica sul porno anche ai forfettari

Le partite Iva in regime forfettario non si salvano dalla tassa etica, il prelievo aggiuntivo del 25%. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

tassa etica sul porno anche ai forfettari

