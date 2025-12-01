Tassa etica su porno e OnlyFans chi la deve pagare davvero | il chiarimento

L’Agenzia delle Entrate mette fine ai dubbi sulla tassa etica applicata ai produttori e venditori di contenuti pornografici, inclusi i creator che operano tramite piattaforme come OnlyFans, siti pay-per-view o servizi di vendita di contenuti online. Secondo la Risposta n. 2852025 pubblicata il 4 novembre, l’addizionale del 25% introdotta con la Legge di Bilancio 2005 si applica anche ai contribuenti in regime forfettario che generano ricavi da produzione, distribuzione, vendita o rappresentazione di materiale pornografico” Cos’è la tassa etica e come funziona. La tassa etica è un’addizionale alle imposte sul reddito, introdotta per colpire le attività legate alla pornografia e, in parte, ai contenuti violenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Tassa etica su porno e OnlyFans, chi la deve pagare davvero: il chiarimento

