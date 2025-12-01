Tanti per Schlein Schlein per pochi
I riformisti di Guerini e Delrio a Prato, a Montepulciano si celebra l’incoronazione di Schlein candidata premier, anche senza il sì di Conte. Si fa dura la vita nel Pd, un partito che soffoca di abbracci il segretario di turno prima di immolarlo al cambio di stagione. Schlein scommette su una sorte diversa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
