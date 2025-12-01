Tanti per Schlein Schlein per pochi

Ildifforme.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I riformisti di Guerini e Delrio a Prato, a Montepulciano si celebra l’incoronazione di Schlein candidata premier, anche senza il sì di Conte. Si fa dura la vita nel Pd, un partito che soffoca di abbracci il segretario di turno prima di immolarlo al cambio di stagione. Schlein scommette su una sorte diversa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

tanti per schlein schlein per pochi

© Ildifforme.it - Tanti per Schlein, Schlein per pochi

News recenti che potrebbero piacerti

tanti schlein schlein pochiAtreju, confronto mancato tra Schlein e Meloni: il livello dei nostri politici mi ricorda un’assemblea liceale - Il mancato confronto tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein ad Atreju ci dice, al di là delle troppe chiacchiere dedicate all’”evento”, che il livello dei nostri politici somiglia sempre più a quello di u ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

tanti schlein schlein pochiNasce il correntone Pd: “Al governo con Schlein ma ora deve allargare” - La benedizione per la corsa a premier: “Coinvolga di più il partito” ... Riporta repubblica.it

Montepulciano, Schlein benedice il nuovo correntone: Il partito lo cambiamo insieme - Speranza, incassa applausi dalla platea e promette più collegialità. Segnala huffingtonpost.it

tanti schlein schlein pochiElly Schlein trema, Silvia Salis la insidia, la insulsa abolizione del presepe è la prima mossa - Elly Schlein trema, Silvia Salis la insidia, la insulsa abolizione del presepe è la prima mossa, la nota di Bruno Tucci. Come scrive blitzquotidiano.it

tanti schlein schlein pochiPoche parole per Schlein: tocca a te. Non difendo il bosco ma la libertà - Caro Merlo, solo poche parole su Elly Schlein, suggerimenti prepolitici che vengono dal cuore. Da repubblica.it

tanti schlein schlein pochiDomenica si vota, in Campania si gioca il futuro di Schlein: che fosse lei il vero obiettivo di Garofani? - Domenica si vota, in Campania si gioca il futuro di Schlein: che fosse lei il vero obiettivo di Garofani? Si legge su blitzquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Tanti Schlein Schlein Pochi