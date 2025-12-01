Tallon Griekspoor svela la tattica per battere Jannik Sinner | il problema è tra teoria e pratica

Tallon Griekspoor è uno dei soli tre tennisti che nel 2025 ha battuto Jannik Sinner, sia pure aiutato dai crampi dell'altoatesino a Shanghai. L'olandese prova allora a spiegare come si fa, ma è molta teoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

