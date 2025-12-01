Tallon Griekspoor svela la tattica per battere Jannik Sinner | il problema è tra teoria e pratica

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tallon Griekspoor è uno dei soli tre tennisti che nel 2025 ha battuto Jannik Sinner, sia pure aiutato dai crampi dell'altoatesino a Shanghai. L'olandese prova allora a spiegare come si fa, ma è molta teoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

tallon griekspoor svela tatticaTallon Griekspoor svela la tattica per battere Jannik Sinner: il problema è tra teoria e pratica - Tallon Griekspoor è uno dei soli tre tennisti che nel 2025 ha battuto Jannik Sinner, sia pure aiutato dai crampi dell'altoatesino a Shanghai ... Riporta fanpage.it

tallon griekspoor svela tatticaTallon Griekspoor rivela come battere Jannik Sinner: la ‘ricetta’ del tennista olandese - L'olandese Tallon Griekspoor è stato tra i pochissimi a battere nell'ultimo biennio Jannik Sinner. Come scrive oasport.it

tallon griekspoor svela tattica"Come si batte Jannik Sinner?" - Tallon Griekspoor torna sulla partita di Shanghai - Tallon Griekspoor risponde quando gli viene chiesto se Jannik Sinner abbia un punto debole: "Non credo che abbia, forse un po' sul gioco a rete ma non ne fa tanto. Come scrive msn.com

tallon griekspoor svela tatticaTallon Griekspoor individua l’unica possibilità per battere Jannik Sinner - Il tennista olandese è stato uno dei pochi a piegare l'Azzurro in questa stagione, e solo grazie a un infortunio ... Segnala msn.com

Griekspoor si era illuso dopo Sinner: “Il tennis è uno sport ingrato, ne ho abbastanza ora” - Il tennista olandese, per la prima volta in carriera, era riuscito a superare l'ostacolo Sinner, costretto al ritiro per problemi fisici. fanpage.it scrive

Sinner diretta Atp Shanghai: segui la partita contro Griekspoor. Tennis oggi LIVE - Djokovic al terzo set, slitta l'inizio del match di Sinner Dopo aver perso 6- Secondo corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Tallon Griekspoor Svela Tattica