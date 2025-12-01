Talento femminile e crescita d’impresa | a Napoli Intesa Sanpaolo premia le eccellenze del 2025

Si terrà mercoledì 3 dicembre 2025 alle 11,30 alle Gallerie d’Italia – Napoli, in via Toledo 177, l’evento dedicato alla valorizzazione del talento femminile, alla parità di genere e all’innovazione nelle strategie aziendali: “Donne e imprese che guardano al futuro”. Nel corso dell’iniziativa saranno celebrate le imprese che hanno superato le selezioni per il riconoscimento Women Value Company 2025 – Intesa Sanpaolo e verranno assegnate le menzioni speciali della nona edizione. Un palco per l’eccellenza femminile. La giornata vedrà l’intervento di professioniste e professionisti impegnati nella crescita dell’imprenditoria innovativa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

