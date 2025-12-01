Talamasca – L’ordine segreto | spiegazione finale e stagione 2

Dal 1° dicembre 2025 è disponibile su Netflix Talamasca – L’ordine segreto. Si tratta di una serie TV drammatica, horror e di spionaggio creata da John Lee Hancock. La trama è basata su Cronache dei vampiri e Vite delle streghe di Mayfair di Anne Rice. La serie segue la storia Guy Anatole, un giovane uomo sveglio e brillante che ha sempre intuito che la sua mente funziona in modo diverso da quella degli altri. Si sta preparando a laurearsi in giurisprudenza, quando una figura misteriosa della Talamasca gli fa sapere che lo stanno osservano da tantissimo tempo. Così Guy si ritrova coinvolto in un mondo di agenti segreti ed essersi immortali. 🔗 Leggi su Latuafonte.com