Tajani | Legge elettorale? Con taglio parlamentari serve proporzionale per dare rappresentatività – Il video

Open.online | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2025 "Nessuna paura di perdere. Anzi, mentre la sinistra ha confermato le Regioni che già governava, noi abbiamo guadagnato la Val d'Aosta. Legge elettorale proporzionale serve perché con il taglio del numero dei parlamentari oggi ci sono aree che sono poco rappresentate. Serve per dare rappresentatività a tutto il popolo italiano dobbiamo creare un sistema proporzionale che permetta di avere nelle liste per ogni partito rappresentanti di ogni territorio. Questo può dare anche la possibilità a elettori centristi di scegliere una forza centrista, pur essendoci una coalizione. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

tajani legge elettorale taglioTajani: Legge elettorale? "Con taglio parlamentari, serve proporzionale per dare rappresentatività" - Anzi, mentre la sinistra ha confermato le Regioni che già governava, noi abbiamo guadagnato la Val d'Aosta. Riporta quotidiano.net

tajani legge elettorale taglioLegge elettorale, maggioranza divisa al via: collegi, preferenze e indicazione premier i nodi - Per Fratelli d’Italia ci penserà il deputato Francesco Donzelli, per Forza Italia Stefano Benigni e per il ... Come scrive repubblica.it

tajani legge elettorale taglioLEGGE ELETTORALE, TAJANI INVOCA UN SISTEMA PROPORZIONALE - Per Antonio Tajani è arrivato il tempo di confronto sul sistema di voto. Segnala opinione.it

tajani legge elettorale taglioLegge elettorale, asse Lega-Fi per l'ok al proporzionale - Tajani: "È il più aderente alle esigenze dei territori". Lo riporta msn.com

Legge elettorale, Tajani “sì al proporzionale con premio di maggioranza” - Quanto alla legge elettorale, “l’attuale può produrre distorsioni e instabilità. Riporta msn.com

tajani legge elettorale taglioLegge elettorale, Tajani (FI): “Serve il proporzionale anche per rafforzare il centro del centrodestra” - Il vicepremier ha colto l’occasione per ribadire che Forza Italia può essere punto di riferimento al centro: ” C’è una casa al centro, c’è una casa dei moderati, questa casa è Forza Italia. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tajani Legge Elettorale Taglio