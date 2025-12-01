Tajani | Legge elettorale? Con taglio parlamentari serve proporzionale per dare rappresentatività – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2025 "Nessuna paura di perdere. Anzi, mentre la sinistra ha confermato le Regioni che già governava, noi abbiamo guadagnato la Val d'Aosta. Legge elettorale proporzionale serve perché con il taglio del numero dei parlamentari oggi ci sono aree che sono poco rappresentate. Serve per dare rappresentatività a tutto il popolo italiano dobbiamo creare un sistema proporzionale che permetta di avere nelle liste per ogni partito rappresentanti di ogni territorio. Questo può dare anche la possibilità a elettori centristi di scegliere una forza centrista, pur essendoci una coalizione. 🔗 Leggi su Open.online
