Tajani Gianni Letta Boschi e tanti altri I 75 anni dell' AGI al Gazometro

AGI - Settantacinque anni di notizie, di scoop e di flash - gli ultimi due hanno segnato la storia: la morte di Papa Francesco e l'elezione di Papa Leone XIV - ma anche di passaggi cruciali per il Paese, di trasformazioni tecnologiche e culturali. È questo il patrimonio che l'AGI ha celebrato oggi al Gazometro di Roma festeggiando i suoi 75 anni. Al centro della scena, la direttrice Rita Lofano, salutata e celebrata da più parti come la guida di una nuova stagione dell'agenzia. "Il web ha rivoluzionato l'informazione, ma ci ha anche offerto un'opportunità", ha spiegato ai cronisti prima di salire sul palco, sottolineando che il linguaggio può cambiare, diventare più immediato, più diretto, ma il ruolo dell'agenzia rimane lo stesso: dare notizie tempestive e veloci, verificate e credibili".